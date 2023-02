As três vítimas foram encontradas mortas dentro do apartamento onde a família morava - Reprodução

Publicado 17/02/2023 12:54 | Atualizado 17/02/2023 15:45

Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos; o filho, Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, 11 meses; e a enteada, Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, 12, foram encontrados mortos dentro do apartamento onde a família residia. A mulher foi morta com um tiro na cabeça, já Maria Eduarda foi atingida por três disparos, também na cabeça. O bebê teria sido asfixiado no berço onde dormia.



Segundo o delegado Wilson Palermo, responsável pelas investigações, o homem teria utilizado melatonina, que é usado para induzir o sono, e esperou as vítimas caírem no sono para matá-las.



"A perícia identificou que houve a utilização de melatonina, que é uma substância que tem como finalidade provocar sono. Então, isso foi fundamental para que ele conseguisse cometer o crime. Nós não temos dúvida de que realmente foi ele o autor do crime, até por conta do depoimento de outras testemunhas", contou.

De acordo com as investigações, após dopar e matar, o homem trancou a porta e deixou o local, retornando somente pela manhã, quando foi capturado por moradores do condomínio que já tinham conhecimento sobre o crime.



O delegado ainda ressaltou que o homem não demonstrou estar arrependido por ter matado a mulher e os filhos.



"Ele não demonstrou nenhum arrependimento até agora. Está frio, calmo. Ainda vamos ter oportunidade de ouvir melhor, com calma e a gente vai conseguir solucionar todos os detalhes.



O crime aconteceu no Condomínio Nova Barra, localizado na Avenida das Américas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 00h53 e confirmou as mortes. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.



Alexander trabalhava como motorista de aplicativo e tinha anotações criminais anteriores. Ele vai ser levado ao IML nesta sexta, após prestar depoimento, onde vai passar por um exame de corpo de delito. O suspeito vai responder por homicídio, feminicídio e também vai ser incluído na nova lei que trata da violência doméstica contra crianças e adolescentes.

O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio de nota, informou que "lamenta profundamente as mortes de Andrea Cabral, de sua enteada, Maria Eduarda Fernandes Afonso da Silva e de seu filho, Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva."



A Secretaria de Estado da Mulher ainda mobilizou suas equipes para oferecer aos familiares os primeiros atendimentos no Núcleo de Atendimento aos Familiares das Vítimas do Feminicídio, que oferece aos familiares das vítimas atividades psicossociais e psicopedagógicas e acompanhamento jurídico. O atendimento é feito por psicólogos e assistentes sociais e poderá ser presencial ou virtual.