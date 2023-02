Manifestação pacífica aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) e ocupou pista da Rua São Clemente, em Botafogo - Divulgação

Manifestação pacífica aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) e ocupou pista da Rua São Clemente, em BotafogoDivulgação

Rio – Moradores da comunidade Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio, realizaram nesta sexta-feira (17) uma manifestação pacífica com o intuito de chamar atenção para os problemas de abastecimento de água e energia que ocorrem no morro. O protesto teve início às 8h30 e durou até as 10h. Ele aconteceu em um trecho da Rua São Clemente, na altura do Rua da Matriz, e ocupou uma das pistas.

Segundo moradores da comunidade, há mais de duas semanas que diversas casas do Santa Marta têm problemas recorrentes com a falta de luz. Eles dizem que equipes da Light são acionadas, mas que a empresa demora em torno de 48 horas para consertar o problema e que, pouco tempo depois, a queda de energia volta a acontecer.

Para agravar a situação, ao longo do verão a comunidade também estaria passando por frequentes problemas no abastecimento de água.

“Temos água dia sim, outro não, dia sim, dois não. As pessoas da parte alta da favela ficam por três, quatro dias sem água”, disse um morador

Em posicionamento oficial, a Light culpou as ligações ilegais na comunidade, os chamados gatos.

"O problema recorrente na comunidade Santa Marta acontece em função das ligações clandestinas (gatos) que sobrecarregam a rede elétrica da companhia”, justificaram em nota.

Após a manifestação, uma equipe foi encaminhada ao local para tentar identificar o motivo atual da falta de energia.

A empresa adiciona que, em casos de reclamação, é necessário comunicar o endereço para que possa haver verificação e envio de equipe, uma vez que algumas das queixas viriam de pessoas que não são clientes.

Até o momento de publicação desta reportagem, a Águas do Rio não se posicionou a respeito da situação do Morro Dona Marta. A concessionária é responsável desde novembro de 2021 pelo abastecimento de água da região.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a manifestação pacífica causou lentidão no trânsito durante esta manhã, com impacto sendo percebido desde a Praia de Botafogo.