Tatiana França, de 27 anos, foi encontrada morta em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, em 2009 - Reprodução

Publicado 17/02/2023 17:39

Alexander da Silva, de 49 anos, preso nesta sexta-feira (17) Rio -, de 49 anos, preso nesta sexta-feira (17) suspeito de matar a mulher e os filhos na Zona Oeste é réu em um outro processo de homicídio, em 2009. De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), o homem, que é motorista de aplicativo, é acusado de matar a noiva, Tatiana Rosa de França, de 27 anos, a facadas no pescoço por não aceitar o término do relacionamento. O corpo da vítima foi encontrado em uma região de mata em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Alexander ainda não foi julgado e condenado pelo crime. Consta nos trâmites do processo que em novembro do ano passado o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 1ª Vara Criminal da Capital, determinou o julgamento para até 90 dias. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o júri havia sido marcado anteriormente, no entanto, o processo foi pausado após pedidos de vistas e o contexto da pandemia da Covid-19.

Neste outro crime mais recente, o suspeito teria dopado a mulher Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos; o filho, Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, 11 meses; e a enteada, Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, 12, dentro da casa em que moravam, no Recreio dos Bandeirantes.

Andréa foi morta com um tiro na cabeça, já Maria Eduarda foi atingida por três disparos, também na cabeça. O bebê teria sido asfixiado no berço onde dormia. As investigações apontam ainda o uso de melatonina, que é usado para induzir o sono, para matá-las.

Alexander foi levado ao IML nesta sexta-feira (17), após prestar depoimento, onde vai passar por um exame de corpo de delito. O suspeito vai responder por homicídio, feminicídio e também vai ser incluído na nova lei que trata da violência doméstica contra crianças e adolescentes.