Região da Praça Mauá amanheceu enlamaçada e cheia de lixoReprodução / Mídias Sociais

Publicado 17/02/2023 18:23 | Atualizado 17/02/2023 18:53

Rio - O entorno da Praça Mauá, no Centro do Rio, amanheceu cheio de lama e lixo nesta sexta-feira (17), fazendo com que uma grande quantidade de garis fosse mobilizada para o local. O prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais expor a situação, culpando o bloco "Minha Luz é de Led" pelo situação.

"Não temos a intenção e nem queremos controlar a celebração de ninguém. Simplesmente queremos colocar à disposição da população os serviços municipais para que a festa possa acontecer sem que a cidade fique suja, destruída e gerando problemas para aqueles que não estão nela. Mas alguns cismam em mostrar uma certa 'rebeldia' e celebrar sem respeitar os prazos de credenciamento e algumas regras básicas", disse o prefeito.

O bloco "Minha Luz é de Led" aconteceu de forma fixa na Praça Mauá devido à previsão de chuva, tendo tido início às 23h de quinta-feira (16). Na quarta-feira (15), um comunicado oficial havia sido publicado no Instagram da festa, informando que até aquele momento ela não havia obtido autorização dos órgãos públicos e, portanto, não aconteceria.

"Temos um Alvará da Prefeitura para a realização do evento, mas não temos autorização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, o que nos deixa de mãos e pés atados. Somos um bloco independente, sem patrocínio, feito por 5 pessoas. Nossos nomes e cópias de documentos estão nas mãos dos órgãos públicos, polícias e bombeiros. Sair de forma 'ilegal' além de ser injusto conosco e com nosso público, é muito arriscado para o futuro do bloco e seus membros. Então infelizmente, se hoje o panorama não mudar, nosso Carnaval não poderá ser realizado", informou o bloco por meio de comunicado.

Apesar do declarado, a folia aconteceu, sendo divulgada na quinta-feira sem menção à questão da autorização. No informe, publicado antes da festa, o bloco ressaltou que as pessoas presentes deveriam cuidar do cuidar do espaço público. Imagens mostram uma grande quantidade de foliões no local durante a madrugada.

Em nota, a Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A) informou que "o bloco 'Minha Luz é de Led' não realizou a inscrição por não cumprir requisitos estabelecidos pela prefeitura. Não são autorizados desfiles após as 22h, portanto, o bloco desfilou sem a liberação dos órgãos públicos, o que impossibilitou que fossem disponibilizadas estruturas para dar suporte ao desfile".