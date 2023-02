Chuva forte volta a castigar o município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Chuva forte volta a castigar o município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do RioDivulgação

Publicado 17/02/2023 18:33 | Atualizado 17/02/2023 21:38

Rio - A cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi atingida novamente por núcleo de chuva forte e muito vento no fim da tarde desta sexta-feira (17). O município encontra-se em estágio de atenção devido aos maiores acúmulos de chuva. Moradores relataram nas redes sociais a presença de muitos raios também.



Um barranco cedeu na BR-101, na pista sentido Itaboraí, na altura do bairro Boaçu, após o Shopping São Gonçalo. A pista foi completamente interditada e, segundo um aplicativo de monitoramento de trânsito, o trânsito chegou 10 km de retenção. Não houve vítimas e agentes do 7º BPM (São Gonçalo) e policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o local. Membros da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Águas do Rio também prestam apoio.

Barranco bloqueia sentido Itaboraí da BR-101; deslizamento aconteceu na altura do Boaçu, em São Gonçalo. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/WOF230lcNl — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2023

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o sentido Itaboraí foi liberado por volta das 21h25. No sentido Rio, árvores caíram sobre a pista fechando a faixa direita e o acostamento.

Em poucos minutos de chuva, a Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, registrou bolsões d'água. Veja o vídeo:

Av prescinde kennedy são Gonçalo alagou de novo, que é essa chuva passe logo e proteja a todos...#Sãogonçalo . pic.twitter.com/fzPisra6DW — Fabio Gonzaga(POETA) (@FabioGo25870793) February 17, 2023

São Gonçalo de novo hj! Centro com os bueiros cheios de terra da outra chuva, rapidinho encheu! Valeu Capitão!!! pic.twitter.com/BDJkCdOcSe — Thais. (@tatasc31) February 17, 2023

Chove e venta forte em São Gonçalo no fim da tarde desta sexta-feira (17). #ODia



Crédito: Divulgação/ O Dia pic.twitter.com/kUxqwdJ8XK — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2023

"São Gonçalo novamente sofrendo com muita chuva e raios. Fico pensando em quem já perdeu tudo essa semana... que situação! Onde eu moro não enche, mas imagino como já deve estar a cidade com essa quantidade de água que já caiu e ainda cai", desabafou um morador gonçalense.

O município de Niterói também está em estágio de atenção. Núcleos de chuva de intensidade moderada a forte que atuam na Baixada Fluminense e Região Serrana se deslocam para a cidade. De acordo com a prefeitura, permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir desta tarde.

Em caso de emergência, a população deve ligar para os números: 199 ou (21) 98737-0807 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).



Região Serrana

Na Região Serrana, os municípios que mais sofreram com a chuva foram Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. De acordo com o Sistema de Alerta de Cheias do Inea, às 18h15 foi registrado subida do nível do Rio Quitandinha acima do normal na localidade Avenida Coronel Veiga.

Uma árvore caiu nas imediações de Araras, em Petrópolis, no km 68 da BR-040, no sentido Juiz de Fora. O trecho apresenta 1km de retenção. Há equipes da prefeitura no local.

Equipes trabalhando no km 68 da BR-040, no sentido JF, nas imediações de Araras, em Petrópolis, devido à queda de árvore. Trecho apresentando 1km de retenção. pic.twitter.com/iHVXbc3VZd — Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (@ConcerBR040) February 17, 2023

Orientações

- Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros;

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

- Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

Tragédia em São Gonçalo

Na última segunda-feira (13), um deslizamento de terra por conta da chuva forte matou uma família na Rua Adelino Ferreira Brasil, em São Gonçalo. De acordo com relatos, mãe, pai e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel. Cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres envolvendo estruturas colapsadas, atuaram nas buscas pelos desaparecidos, com apoio de cães farejadores e drones.

Depois de 53 horas de trabalhos ininterruptos, os bombeiros localizaram, por volta das 2h50 desta quinta-feira (16), os corpos das duas últimas vítimas do desabamento. Na tarde de quarta-feira (15), as equipes já haviam encontrado uma mulher sem vida sob os escombros e, na madrugada, foram resgatados um homem e uma criança de 4 anos. Os três são mãe, pai e filha.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. As vítimas foram identificadas como Josilene Pereira Gomes Santiago, Allan Santiago Cabral e Maite Pereira Santiago Cabral. Os dois primeiros eram casados e pais da menina. O sepultamento da família aconteceu na quinta-feira (16), às 16h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo.

Na última terça-feira (14), a Prefeitura de São Gonçalo decretou situação de emergência, com duração inicial de 90 dias, que pode ser prorrogada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial, autorizando a mobilização dos órgãos municipais sob a organização da Defesa Civil, para garantir rapidez nas ações de respostas necessárias para minimizar os efeitos causados pelas chuvas. Na segunda-feira (13), o índice pluviométrico chegou a 200 mm, causando diversos deslizamentos de encostas, alagamentos e deixando dezenas de desabrigados.