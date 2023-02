Vítimas do desabamento são pai, mãe e filha - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 07:25 | Atualizado 16/02/2023 08:18

Rio - Depois de 53 horas de trabalhos ininterruptos, os bombeiros localizaram, por volta das 2h50 desta quinta-feira (16), os corpos das duas últimas vítimas do desabamento de uma casa no bairro do Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Na tarde de quarta-feira (15), as equipes já haviam encontrado uma mulher sem vida sob os escombros e, na madrugada, foram resgatados um homem e uma criança de 4 anos. Os três, ainda não identificados, são pai, mãe e filha.

O desabamento aconteceu na noite da última segunda-feira (13), durante o temporal que atingiu a cidade de São Gonçalo. A casa em que a família estava, na Rua Adelino Ferreira Brasil, foi atingida por um deslizamento de terra. De acordo com relatos, mãe, pai e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel. Cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres envolvendo estruturas colapsadas, atuaram nas buscas pelos desaparecidos, com apoio de cães farejadores e drones.



Com o casal e a criança, chegou a quatro o número de mortes em decorrência do temporal desta semana na cidade , todas no Engenho Pequeno. Roseli de Castro, de 52 anos, foi encontrada sem vida pelo Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira, depois que sua casa desabou, na Rua Antônio Félix. No mesmo bairro, um outra residência desmoronou na Rua Aidea Barreto Couto, e Raíza Dias, 29, foi resgatada com vida. A dona do imóvel e a filha de 13 anos conseguiram se salvar antes da chegada dos militares.

São Gonçalo em situação de emergência

Na última terça-feira (14), a Prefeitura de São Gonçalo decretou situação de emergência, com duração inicial de 90 dias , que pode ser prorrogada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial, autorizando a mobilização dos órgãos municipais sob a organização da Defesa Civil, para garantir rapidez nas ações de respostas necessárias para minimizar os efeitos causados pelas chuvas. Na segunda-feira (13), o índice pluviométrico chegou a 200 mm, causando diversos deslizamentos de encostas, alagamentos e deixando dezenas de desabrigados.

Confira os endereços para o cadastro ao final. prefeitura vai pagar um auxílio habitacional temporário para as famílias que ficaram desabrigadas . Para os moradores do município que perderam suas casas próprias nas tempestades, o Auxílio Habitacional Temporário vai conceder R$ 600 mensais por até 12 meses. Já no caso das pessoas que moram de aluguel, o benefício será concedido por três meses. O cadastramento é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, das 9h às 17h desta quinta-feira. A previsão é de que o pagamento comece a ser feito no prazo máximo de 60 dias.

Nesta quarta-feira (15), o prefeito de São Gonçalo anunciou o adiamento das comemorações de Carnaval na cidade , De acordo com comunicado, a decisão foi tomada em respeito e solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas. "Me coloco no lugar dessas pessoas e sei que não é nada fácil. Tenho visto de perto isso no dia a dia. Este não é o momento adequado para festas", disse Capitão Nelson.

Serviço

Cadastro para o auxílio habitacional

- Escola Professora Luiza Honorio do Prado - Rua Mentor Couto, 925, Engenho Pequeno;

- PAB (Auxílio Brasil) - Rua Sá Carvalho, 1.241, Brasilândia;

- Sede da Secretaria Municipal de Assistência Socal - Rua Dr. Porciúncula, 395, Venda da Cruz (antigo 3º BI);

- Cras Alcântara - Rua Oscar Lourenço, 632, Jardim Alcântara;

- Cras Arsenal - Avenida Eugênio Borges, s/n, Arsenal;

- Cras Neves - Rua Lenor, 108, Porto velho.