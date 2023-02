Homens de sete quartéis do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pela família soterrada em Engenho Pequeno - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A Prefeitura de São Gonçalo anunciou, nesta quarta-feira (15), o adiamento das comemorações de Carnaval na cidade da Região Metropolitana do Rio. De acordo com comunicado, a decisão foi tomada em respeito e solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas que atingiram o município nos últimos dias.



"Me coloco no lugar dessas pessoas e sei que não é nada fácil. Tenho visto de perto isso no dia a dia. Este não é o momento adequado para festas. Estamos envolvidos na assistência das famílias e trabalhando na limpeza e manutenção da cidade", disse o prefeito da cidade, Capitão Nelson.







A cidade de São Gonçalo sofreu com as chuvas nos últimos dias. Nesta segunda-feira, um deslizamento de terra atingiu diversos imóveis no bairro Engenho Pequeno. Duas mulheres, que viviam em dois desses imóveis atingidos, morreram soterradas.



Uma delas, Roseli de Castro, de 52 anos, estava em uma casa na Rua Antônio Félix, no mesmo bairro.



"Vamos adiar e não cancelar o carnaval oficial. Em breve, uma nova data será anunciada nos canais oficiais da prefeitura", explicou o prefeito.

Situação de emergência



A prefeitura havia decretado na última segunda-feira (13) situação de emergência na cidade. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira (14).



Pelo menos 43 famílias que moram na região mais afetada pelas chuvas tiveram de ser levadas para pontos de apoio. Ao todo, a Defesa Civil de São Gonçalo já interditou 10 casas com risco de desabamento. Dezoito sirenes de emergência foram acionadas desde a última segunda-feira.