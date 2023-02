Na foto, alagamento na Rua Clodomiro de Oliveira, em Gramacho, Duque de Caxias - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2023 21:30

Rio - A Região Metropolitana voltou a sofrer com a chuva forte na noite desta quarta-feira (15). A Defesa Civil de Duque de Caxias acionou, no início desta noite, as 18 sirenes de alerta instaladas nos quatro distritos da cidade. A medida foi tomada para proteger a população que reside nessas regiões devido a chuva intensa no município.

Para evitar ocorrências, a Defesa Civil manteve o estágio de atenção em toda cidade. O órgão alertou que podem ocorrer também alagamentos em algumas regiões devido à previsão de chuvas fortes. Apesar do calor dos últimos dias, o solo continua saturado em algumas áreas, o que poderá ocasionar deslizamentos.

De acordo com o Alerta Cheias, do Inea, no município, o Rio Capivari já apresenta um nível acima de seu normal, na localidade de Santa Isabel e Jardim Marajó. Muitos raios também foram registrados na Baixada Fluminense.

Na capital o estado é de mobilização e chove forte em diversos locais. Até o momento, as regiões mais atingidas são os bairros de Campo Grande (15,2 mm); na Zona Oeste, Anchieta(13,4 mm); na Zona Norte, na Saúde (15,0 mm); na Zona Sul e em São Cristóvão(13,0 mm), no Centro.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva agora aproximam das regiões de Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz. A previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas, acompanhada de raios.

Nesta tarde, a capital registrou altas temperaturas com a máxima de 40,4º C e sensação térmica de 53,6º C na Estação de Irajá, de acordo com o Alerta Rio.

Em atualização...