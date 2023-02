Quatro homens foram presos - Reprodução

Quatro homens foram presos Reprodução

Publicado 15/02/2023 19:55

Rio – Quatro homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (15), durante uma tentativa de assalto ao Banco Santander, na Avenida Santa Cruz, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Cerca de R$ 500 mil roubados também foram recuperados.



Policiais do 14° BPM (Bangu) detiveram os assaltantes dentro da unidade bancária, onde se esconderam com a chegada dos militares. Após cerco na região, os suspeitos foram capturados e, com eles, três revólveres e uma pistola foram apreendidos. Ninguém foi mantido refém.