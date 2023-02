Ônibus alugado pelo BRT acabou tombando na Avenida das Américas - Reprodução/Redes Sociais

Ônibus alugado pelo BRT acabou tombando na Avenida das AméricasReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2023 22:54

Rio - Um ônibus alugado pelo BRT tombou, na noite desta quarta-feira (15) e deixou 12 pessoas feridas na Avenida das Américas, na altura de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves a moderados.

Ainda segundo a corporação, o Quartel de Guaratiba foi acionado às 20h29 na via, sentido Santa Cruz. Parte das vítimas foram atendidas por equipes médicas no local, já as que tiveram ferimentos moderados foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

A Polícia Militar também foi acionada no local do acidente. Até o momento, não há informação de mortes.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, populares vão até o veículo tombado para tentar resgatar possíveis vítimas. Muitas pessoas também aparecem sentadas no meio fio da avenida, aguardando o socorro.