4 smartphones furtados foram apreendidos no LeblonDivulgação / PMERJ

Publicado 19/02/2023 19:19

Rio - Policiais apreenderam quatro celulares com um homem suspeito de furtar pessoas em um bloco no Leblon, na Zona Sul, neste domingo (19). Agentes do 23° Batalhão da Polícia Militar (BPM) levaram o criminoso para a 14° Delegacia de Polícia (DP).

Também no domingo, policiais apreenderam oito objetos perfurocortantes, oito celulares e uma máquina de cartão com a funcionalidade de aproximação, durante patrulhamento pelos blocos da Zona Sul do Rio.

No Rio, 54 blocos saíram nas ruas da cidade e, segundo a Polícia Militar (PM), 14 mil agentes atuaram nos principais pontos a capital. Além de bloqueios, postos de revista com detectores de metais foram instalados nas saídas das estações de metrô da Antero de Quental (Leblon), Nossa Senhora da Paz (Ipanema), General Osório (Ipanema), Siqueira Campos (Copacabana) e Cardeal Arcoverde (Copacabana), na Zona Sul.

O policiamento foi reforçado depois de grandes ocorrências que aconteceram no último sábado (18), onde a PM apreendeu 121 objetos perfurocortantes , armas brancas, garrafas quebradas e granada

