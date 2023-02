Foliões aproveitaram o Bloco Areia na manhã deste domingo - Divulgação / Riotur

Foliões aproveitaram o Bloco Areia na manhã deste domingoDivulgação / Riotur

Publicado 19/02/2023 16:27

Rio - Nada melhor do que se refrescar no mar enquanto curte um bloco de Carnaval no Rio de Janeiro. Com essa proposta, os foliões se concentraram na Praia do Leblon, na Zona Sul, para curtir o desfile do Areia. Por volta das 9h deste domingo (19), uma multidão partiu do Posto 12 em direção a Ipanema, com muito samba e mergulho.

O estudante Rubens Siqueira, de 22 anos, não perdeu a festa. Animado com o bloco, ele contou que conseguiu reencontrar antigos amigos e conhecer novos.

"O bloco estava muito bom e lotado, claro. Estava muito animado, as músicas estavam boas e encontrei alguns amigos que eu não via há um tempo. Tem muita gente de fora, conheci um pessoal de São Paulo, outro de Minas Gerais. Tem gente até de outros países. O bom de ser na praia é que a gente pega calor, mas também pega um mergulho! Dois anos sem bloco, estava com saudade disso", celebrou Rubens.

Com a temperatura por volta de 30º C nesta manhã, o publico não dispensou o banho de mar. Imagens aéreas feitas pelo Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar mostram os foliões dividindo o espaço na orla e na água.

Outro que aproveitou o samba e o mar foi o estudante Pedro Muanis, de 22 anos. Ele contou que o retorno dos blocos animou o público e não pretende parar por aí: ainda quer curtir mais desfiles durante o feriado.

"Clima absurdo no Areia! A volta depois de dois anos de pandemia, então todos estavam em um ânimo absurdo. O pessoal estava muito doido! (Risos) Ainda conseguir dar um mergulho no mar, tranquilo. Música boa, gente de todos os estados, um clima muito maneiro. Vamos curtir! Ainda pretendo ir em vários blocos nesse Carnaval", comentou o estudante.

O bloco terminou por volta das 13h, já no fim da Avenida Delfim Moreira, próximo ao canal. Ainda não há informação sobre a estimativa de pessoas que compareceram na festa.