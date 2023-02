Parceria do Detran-Rj com a concessionária EcoPonte traz carro simulador de capotamentos para Marquês de Sapucaí - Divulgação

Publicado 19/02/2023 17:39

Rio - O carro simulador de capotamentos, levado pelo Detran-RJ para a Marquês de Sapucaí, foi um sucesso entre os foliões. O objetivo da ação educativa, em parceria com a concessionária EcoPonte, é conscientizar o público sobre um trânsito mais seguro, incentivando o uso do cinto de segurança para evitar a ocorrência de acidentes e lembrar que não se deve misturar bebida e direção. Cerca de 200 espectadores do desfile das escolas da Série Ouro participaram da experiência.

O simulador dá três voltas no seu próprio eixo e demonstra a importância do uso do cinto de segurança, já que o ocupante fica imóvel no banco. Durante a ação, os ocupantes sentem toda a sensação de movimento desordenado do veículo. Os óculos de realidade virtual intensificam a sensação de perda de controle no capotamento. O veículo está instalado na Passarela do Samba.

"No maior espetáculo da Terra, é necessário que todos cheguem e saiam com segurança, seguindo todas as regras para transformar o trânsito em um ambiente de paz e alegria", declarou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O coordenador de Educação para o Trânsito do Detran.RJ, Fellipe Santos, explicou que é a primeira vez que o simulador de capotamento é usado no Rio de Janeiro. "Através de óculos de realidade virtual e de um veículo que simula a capotagem, o folião tem a oportunidade de sentir na pele a gravidade e as consequências de um acidente como esse".



"Foi bem legal participar dessa experiência na Sapucaí. Essa realidade de o carro capotar em um acidente é uma experiência que eu não desejo para ninguém, mas é importante essa conscientização. Se você vem para o carnaval, vai viajar, vai dirigir, fica ligado! Se beber, não dirija!", disse o securitário Gerson Ross, de 26 anos.

"É uma experiência que eu só quero ter no simulador, não quero viver de verdade. Você vê o quanto usar cinto se segurança faz total diferença. Com cinto você já fica desesperado, imagina sem o cinto. A gente já fica nervoso, acha que vai sair pela janela, e o cinto dá aquela segurada. É muito importante. Usem cinto", advertiu Lucas Campelo, de 29 anos, analista de marketing digital.



Ao final da simulação, os agentes de trânsito do Detran-RJ distribuíram brindes educativos e orientaram os foliões sobre outras medidas corretas para um trânsito seguro. A ação ainda acontecerá na Marquês de Sapucaí, na altura do Setor 2, das 19h às 22h, nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro.



Konder aproveita para curtir o carnaval nos intervalos

No intervalo da realização da campanha educativa, Adolfo Konder aproveitou também para curtir a folia carioca. A maratona começou na última sexta-feira (17) como integrante da bateria da Escola de Samba Estácio de Sá. No último sábado (18), ele desfilou na Unidos do Porto da Pedra, como convidado do presidente da escola, Fábio Montibelo. Neste domingo (19), Konder desfilará pela Império Serrano, que abrirá a primeira noite de desfiles do grupo Especial na Sapucaí com uma homenagem ao compositor imperiano Arlindo Cruz, no qual é amigo da família do presidente do Detran-RJ. Ainda neste domingo de carnaval, Konder voltará à passarela com ritmista na bateria da Unidos da Tijuca.