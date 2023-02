Cordão da bola preta desfilou, no centro do Rio de Janeiro, neste sábado (18). - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 11:59

Rio - A Polícia Militar (PM) apreendeu 121 objetos perfurantes e armas brancas, como facas, tesouras, estiletes e outros artefatos que poderiam ser utilizados para cometer crimes, durante a apresentação do Megabloco do Cordão da Bola Preta no último sábado (18), na Região Central do Rio. Batalhões de área acompanharam os eventos por toda a cidade, sem outros registros de prisões ou apreensões.



De acordo com a PM, o bloco mais tradicional do Carnaval Carioca contou com um esquema de segurança que teve o apoio de mais de 750 policiais de diversas unidades da corporação.



As revistas nos foliões que chegaram para curtir o Bola Preta foram realizadas em 24 pontos nas vias de acesso ao evento, que começou na Rua 1º de Março e seguiu para a Avenida Presidente Antônio Carlos. O objetivo era garantir a segurança no local.



Além dos objetos, também foram apreendidas drogas, como cigarros de maconha, e itens para utilização de entorpecentes durante as revistas.



O 103º desfile do Cordão da Bola Preta, com suas marchinhas e sambas-enredos históricos, reuniu mais de 1 milhão de pessoas no centro da capital fluminense, segundo os organizadores.

Ainda na região do central do Rio, policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) atuaram no esquema de segurança do bloco Céu na Terra, que se apresentou na manhã durante a manhã do último sábado (18), no bairro de Santa Teresa.



Na Zona Sul, equipes do 2° BPM (Botafogo) reforçaram a segurança dos foliões que foram acompanhar a apresentação do Bloco Amigos da Onça, no Aterro do Flamengo e da Banda da Glória, que partiu da Rua do Russel.



Em Copacabana, homens do 19° BPM (Copacabana) atuaram na orla da praia, onde um grande número de pessoas se reuniu para acompanhar o bloco Empolga às 9h, que saiu pela Avenida Atlântica.



Já os agentes do 23° BPM (Leblon) acompanharam o desfile da Tradicional Banda de Ipanema. O desfile começou na Rua Gomes Carneiro e o trajeto foi monitorado por equipes da corporação.



Segundo a PM, não houve registro de prisões ou apreensões durante as apresentações de outros cortejos que foram realizados no Centro e na Zona Sul da cidade.