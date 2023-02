Campanha 'Ouviu um não? Respeite a Decisão' dá sinais de alerta sobre o que pode ser considerado assédio - Divulgação

Publicado 19/02/2023 11:18 | Atualizado 19/02/2023 13:47

Rio – O Governo do Estado do Rio intensifica durante os desfiles da Sapucaí ações educativas em defesa das mulheres e de conscientização sobre direção segura. As atividades acontecem no entorno da Avenida. Um dos principais focos é a promoção do aplicativo Rede Mulher, que pode ser baixado de forma gratuita e permite o acionamento do serviço 190 da Polícia Militar em casos de importunação sexual.

“Estamos atuando intensamente na prevenção, todos os dias, para que os foliões aproveitem o maior espetáculo da Terra com segurança, conscientização e respeito às mulheres. Nossas equipes estão por toda a parte e à disposição dos cariocas e turistas para que vivam essa experiência única que é o carnaval do Rio”, declarou o governador Cláudio Castro.

A campanha da Secretaria da Mulher, “Ouviu um não? Respeite a Decisão”, prestou orientações às pessoas que passaram pela Sapucaí no sábado (18). O objetivo é informar sobre o que pode ser considerado assédio.

“Campanhas para prevenir o assédio são importantes durante todo o ano, principalmente no carnaval, porque as pessoas acabam confundindo liberdade com aceitação, o que é ainda mais verdade quando se trata de corpos femininos”, disse a produtora e artista Aryelle Christiane.

“Acredito que essa ação vai ter uma força maior para as pessoas se conscientizarem. Já passei por situações de assédio, principalmente no carnaval, do tipo me puxando o cabelo, cutucando, puxando a roupa. Situações que passam despercebidas por muita gente que acha que é normal, mas não é”, contou a estudante e bailarina Samara.

Conscientização no trânsito

A caravana “Unidos da Folia”, do Detran-RJ, marca presença no Sambódromo com ações de conscientização no trânsito, entre as quais está a chance de foliões entrarem em um carro simulador de capotamento. Além dele, outras atividades educativas são realizadas, tendo como ponto importante a prevenção da perigosa mistura de bebida e direção.

“Estamos mais um ano na Avenida levando mensagens de conscientização aos foliões sobre a importância da direção segura. É necessário que todos cheguem e saiam com segurança, seguindo todas as regras para transformar o trânsito em um ambiente de paz e alegria”, afirma o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

No simulador, o veículo dá três voltas no seu próprio eixo e demonstra a importância do uso do cinto de segurança, já que o ocupante fica imóvel no banco graças ao equipamento. Durante a ação, realizada em parceria com a concessionária Ecoponte, é possível que as pessoas sintam a sensação de movimento desordenado do carro que, junto ao uso dos óculos de realidade virtual – que simulam um trajeto real de trânsito - intensifica a sensação de perda de controle e capotamento.

“Foi uma experiência boa, mas uma sensação ruim, porque mostrou que nessa situação você fica impotente. Bom mesmo é colocar o cinto de segurança e não usar o celular no trânsito. Seguir as normas de segurança é o que salva vidas” disse o bancário aposentado Romilson Araújo de Figueiredo, logo após experimentar o simulador de capotamento.

Mestre Ciça, da bateria da Unidos do Viradouro, também quis entrar no carro. Ao sair, elogiou a iniciativa do governo. “Todos que estão aqui no sambódromo deviam passar por essa experiência. É importante demais. O trânsito pode matar e as pessoas precisam aprender, se educar para pegar no volante. Também sou a favor da Lei Seca. Tenho amigos e familiares que morreram no trânsito. O governo do estado está de parabéns com essa campanha maravilhosa!”.

Bafômetro garante segurança na avenida

As ações de conscientização no volante contam também com a participação de agentes da Lei Seca: pessoas com deficiência, vítimas de acidentes no trânsito, que advertem o público e entregam materiais informativos sobre o tema.

Além disso, equipes do programa realizam teste de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos para garantir a diversão sem perigos. Na sexta-feira (17) e no sábado (18), dias da Série Ouro, todos foram aprovados na avaliação. A iniciativa continua no Grupo Especial. Caso algum motorista seja reprovado, será afastado do desfile e a escola será obrigada a apresentar um substituto.

Motoristas de carros alegóricos há mais de 15 anos, Nilson Rodrigues e Paulo Roberto aprovaram a iniciativa e disseram esperar que ela continue a ser realizada nos próximos anos.

“É uma excelente iniciativa, que traz mais segurança para todo mundo: tanto para os passistas quanto para quem veio assistir aos desfiles e para nós também”, resumiu Paulo Roberto.