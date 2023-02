Caso aconteceu durante o desfile das escolas da Série Ouro - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/02/2023 19:48

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) montou um posto especial de atendimento às mulheres vítimas de violência no Setor 11 do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Durante os desfiles de Carnaval, o espaço reservado para denúncias do público feminino conta com uma magistrada do Juizado Especial dos Grandes Eventos.

"Os casos de feminicídio têm crescido e o carnaval é uma época em que os abusos e violências contra as mulheres tendem a aumentar. O objetivo do Tribunal de Justiça do Rio é fazer um atendimento especializado, para que as mulheres se sintam mais seguras na hora de fazerem as denúncias”, afirmou o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Cardozo.

Logo no primeiro dia, o posto de atendimento já precisou ser acionado. Na madrugada deste sábado (18), durante os desfiles da Série Ouro, uma segurança foi agredida por um servidor da Riotur.

O homem, identificado como Marco Antônio Ferreira, tentava entrar em um camarote com duas mulheres que não tinham credencial. Após uma discussão, ele teria golpeado a nuca da funcionária e a xingado de "macaca"

A vítima foi atendida no posto pela equipe de plantão, e um inquérito foi aberto para apurar o caso. Por decisão judicial, ele teve a credencial recolhida e está proibido de entrar no Sambódromo até o fim do Carnaval.

Em nota, a Riotur informou que acatou a decisão da Justiça e o funcionário está suspenso dos trabalhos durante o período do Carnaval. Além disso, a empresa analisará a conduta do servidor para tomar medidas cabíveis.

"A Riotur repudia qualquer tipo de violência contra a mulher, além de toda e qualquer forma de discriminação", concluiu o órgão.