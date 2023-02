Equipe da Secretaria da Mulher e da Ronda Maria da Penha divulgam a campanha contra assédio na Sapucaí - Divulgação / Prefeitura do Rio

Equipe da Secretaria da Mulher e da Ronda Maria da Penha divulgam a campanha contra assédio na SapucaíDivulgação / Prefeitura do Rio

18/02/2023

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher montou um posto de atendimento para mulheres vítimas de assédio ou violência durante os desfiles no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. No setor 13 da arquibancada, junto aos serviços da Prefeitura do Rio, a pasta está disponibilizando consultas com uma psicóloga e uma advogada especializada em enfrentamento à violência contra mulher.

O atendimento também é acompanhado por agentes da Ronda Maria da Penha, para que a vítima possa ser encaminhada a outros órgãos de saúde e segurança pública. Além do posto, a secretaria preparou panfletos para o público e colou adesivos nos banheiros públicos com informações sobre o serviço. A revista 'Roteiro dos Desfiles', entregue a cerca de 200 mil pessoas na Sapucaí, está sendo distribuída juntamente com o folheto.

O material de divulgação também está nos camarotes Rio, Nosso Camarote, Camarote Nº1, Allegria e Folia Tropical. Na Intendente Magalhães e nos blocos de Carnaval do Centro e Zona Sul, a campanha continua diretamente com o público.

Marquês de Sapucaí, atrás da arquibancada do setor 13

Das 19h às 4h do dia seguinte

Site: Posto de atendimento na SapucaíMarquês de Sapucaí, atrás da arquibancada do setor 13Das 19h às 4h do dia seguinteSite: https://riomaisseguro.rio.rj.gov.br/