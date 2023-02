Material foi apreendido em ação na Avenida Francisco Bicalho - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/02/2023 13:16

Rio – PMs do 4º BPM (São Cristóvão) prenderam, na manhã deste sábado (18), no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, quatro pessoas pelo roubo de um carro no elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido.

De acordo com a PM, os militares foram acionados para a ocorrência e informados de que um veículo estava sendo escoltado em direção ao Túnel Rebouças por uma moto. Um cerco tático foi estabelecido e os agentes deram ordem de parada ao motorista do carro, prendendo dois homens na ação, na Avenida Francisco Bicalho.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, três carregadores, 56 munições, duas granadas, dois celulares e um relógio.

Posteriormente, uma equipe do 4º BPM prendeu duas outras pessoas, suspeitas de terem participado do roubo e que teriam conseguido fugir mais cedo.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).