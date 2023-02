Região da Praça Mauá amanheceu enlamaçada e cheia de lixo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/02/2023 13:25

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) informou, neste sábado (18), que vai multar os responsáveis pelo bloco "Minha Luz é de Led" emdevido ao rastro de sujeira deixado na Praça Mauá , no Centro do Rio. A Companhia ainda avalia se fará a cobrança dos custos com a limpeza. O evento aconteceu na noite de quinta-feira (16) e, no dia seguinte, o local amanheceu cheio de lama e lixo, fazendo com que uma grande quantidade de garis fosse mobilizada para o local.

O prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais e culpou o bloco pela sujeira. "Não temos a intenção e nem queremos controlar a celebração de ninguém. Simplesmente queremos colocar à disposição da população os serviços municipais para que a festa possa acontecer sem que a cidade fique suja, destruída e gerando problemas para aqueles que não estão nela. Mas alguns cismam em mostrar uma certa 'rebeldia' e celebrar sem respeitar os prazos de credenciamento e algumas regras básicas", disse o prefeito.

Ainda segundo a Comlurb, os responsáveis solicitaram e não conseguiram autorização da Prefeitura, mas mesmo assim realizaram o evento. "A Minha Luz é de Led Produções Artísticas, com endereço registrado em Ipanema, será autuada pelo Programa Lixo Zero, da Comlurb, conforme artigo 57 da Lei de Limpeza Urbana, por não ter apresentado prévia apresentação de plano de remoção dos resíduos gerados, ampliado o valor devido ao grande impacto paisagístico, forma de disposição dos resíduos, tamanho da área afetada e volume gerado, expondo a riscos de insalubridade e danos físicos a população e profissionais de limpeza da Comlurb, conforme disposto no art. 78 §2º; art 106, e por não realizar a remoção dos resíduos gerados no evento, depositados irregularmente no logradouro, conforme Auto de Constatação. As autuações somam multas no valor de R$21.487,54", diz um trecho do comunicado da Companhia.

Em um pronunciamento antes da realização do evento, os organizadores do bloco afirmaram tinham alvará da prefeitura, mas não tinham autorização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil

"O que nos deixa de mãos e pés atados. Somos um bloco independente, sem patrocínio, feito por 5 pessoas. Nossos nomes e cópias de documentos estão nas mãos dos órgãos públicos, polícias e bombeiros. Sair de forma 'ilegal' além de ser injusto conosco e com nosso público, é muito arriscado para o futuro do bloco e seus membros. Então infelizmente, se hoje o panorama não mudar, nosso Carnaval não poderá ser realizado", informou o bloco por meio de comunicado.



Apesar do declarado, a folia aconteceu, sendo divulgada na quinta-feira sem menção à questão da autorização. No informe, publicado antes da festa, o bloco ressaltou que as pessoas presentes deveriam cuidar do espaço público.

Procurados neste sábado (18) para comentar sobre a autuação, os organizadores do bloco ainda não responderam.