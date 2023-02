Objetos perfurocortantes apreendidos durante revistas no Megabloco Cordão do Bola Preta, no Centro da cidade - Reprodução

Publicado 18/02/2023 11:57 | Atualizado 18/02/2023 15:25

Rio - A Polícia Militar realizou a apreensão de diversos objetos cortantes nos pontos de revista dos blocos do Rio. Na manhã deste sábado de carnaval (18), no Megabloco do Cordão do Bola Preta, no Centro do Rio, as equipes reforçaram o policiamento e confiscaram 46 artefatos como facas, tesouras e estiletes. Além disso, os agentes também apreenderam 73 garrafas de vidro.



O secretário da Polícia Militar do Rio, Luiz Henrique Pires, esteve presente no megabloco acompanhando de perto as ações. De acordo com a corporação, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) também auxiliaram no policiamento.

As revistas nos foliões que chegaram para curtir o Bola Preta foram realizadas nas vias de acesso ao bloco, que desfilou na Rua 1º de Março seguindo para a Avenida Presidente Antônio Carlos. O objetivo era garantir a segurança no local.



Os foliões continuam chegando para curtir o Megabloco Cordão do Bola Preta e a @PMERJ segue atenta nas revistas garantindo a segurança do local. #Carnaval #Carnaval2023 #policiamilitar pic.twitter.com/EKnNiKJ8tk — @pmerj (@PMERJ) February 18, 2023

Além dos objetos, também foram apreendidas drogas, como cigarros de maconha, e itens para utilização de entorpecentes durante as revistas nos foliões.



A PM divulgou, na última quinta-feira (16), o planejamento especial de segurança que está sendo implementado em todo estado durante o Carnaval . Ao todo, 11,5 mil agentes estão mobilizados, 15% a mais do que em 2022, chegando a 14 mil policiais por dia quando somado a outras organizações.

Entre a tarde de sexta-feira (17) e o dia 26 de fevereiro, o policiamento vai atuar junto aos blocos e nas regiões dos desfiles de escolas de samba, além do patrulhamento de rotina nas áreas de lazer. Um reforço também está sendo adotado em vias expressas, estações de transporte de massa e nas rodovias estaduais, em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).