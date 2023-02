PM divulga esquema de segurança para o Carnaval - Pedro Ivo/ Agência O Dia

PM divulga esquema de segurança para o CarnavalPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 12:01

Rio – A Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (16), o planejamento especial de segurança que será implementado em todo estado do Rio durante o Carnaval. Ao todo, 11,5 mil agentes serão mobilizados, 15% a mais do que em 2022, chegando a 14 mil policiais por dia quando somado a outras organizações.

Entre a tarde de sexta-feira (17) e o dia 26 de fevereiro, o policiamento atuará junto aos blocos e nas regiões dos desfiles de escolas de samba, além do patrulhamento de rotina nas áreas de lazer. Um reforço também será adotado em vias expressas, estações de transporte de massa e nas rodovias estaduais, em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na capital, pontos de revista com detectores de metais estarão em funcionamento para foliões e pessoas que acessam as praias através das estações de metrô Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, na Zona Sul.

Para os desfiles, a PM implantará dez pontos de bloqueio com detectores de metais no entorno da Marquês de Sapucaí, seguindo a estratégia adotada nos megablocos do Centro. A novidade tem o objetivo de dar mais segurança na área do Sambódromo para a festa do Grupo Especial e da Série Ouro. Além disso, o planejamento prevê 54 bases na região, seis torres de observação ao longo da Avenida Presidente Vargas e dois carros-comando – um na Rua Benedito Hipólito e outro na Central do Brasil.

A Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, também contará com policiamento reforçado em seu entorno para os desfiles das séries Prata e Bronze.

“O planejamento especial é resultado de uma ampla sinergia entre todas as unidades operacionais da corporação e de um estreito entrosamento com demais órgãos da administração pública”, explica o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de Polícia Militar.

Equipes da Patrulha Maria da Penha estarão presentes, conscientizando foliões e atuando em ocorrências de crimes contra a mulher nos desfiles da Sapucaí e da Avenida Ernani Cardoso, na capital, assim como em Niterói, na Baixada e em cidades do interior.

Monitoramento e uso de tecnologia

O patrulhamento da orla e das áreas de lazer será monitorado pelo Grupamento Aeromóvel (GAM), que fará uso de helicópteros e drones para produzir imagens em tempo real de toda a movimentação. Além disso, os policiais militares atuarão com câmeras corporais, que também estarão conectadas ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O controle e monitoramento de todas as ações será realizado no CICC, com a presença da Polícia Civil, Defesa Civil, Guarda Municipal e da Agência Reguladora de Transportes Públicos (Agetransp).

Para o Carnaval 2023, o aplicativo 190RJ, que conecta a população direto ao serviço 190 da PM, recebeu uma importante ampliação. Agora, os turistas internacionais podem contar com os mesmos serviços em três novos idiomas – inglês, francês e espanhol. A iniciativa visa facilitar o acionamento à polícia por estrangeiros. Para o cadastro, apenas o passaporte é necessário.

Também estará à disposição do público feminino o aplicativo Rede Mulher. O botão de emergência permite acionar o 190 de forma mais ágil, transmitindo a localização da vítima para a central, assim como outras informações importantes para a comunicação da ocorrência.