Alexander da Silva é suspeito de matar a mulher e os dois filhos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Alexander da Silva é suspeito de matar a mulher e os dois filhos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 18/02/2023 17:56 | Atualizado 18/02/2023 18:30

Rio - Alexander da Silva, de 49 anos, principal suspeito de matar a mulher e os dois filhos na casa família foi encaminhado na sexta-feira (17) para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte. Ele aguarda agora a audiência de custódia para saber se permanecerá preso durante o andamento das investigações. O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que o nome dele não consta na agenda de audiências deste sábado (18).

fotogaleria

O homem, que trabalha como motorista de aplicativo, negou em depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que tenha cometido o crime. No entanto, para a Polícia Civil, não há dúvidas que ele tenha sido o autor dos disparos que matou a família.

Segundo as investigações, dopou as vítimas com uma substância que dá sono antes de cometer os homicídios. Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos; o filho, Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, 11 meses; e a enteada, Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, 12, foram encontrados mortos dentro do apartamento onde a família residia. A mulher foi morta com um tiro na cabeça, já Maria Eduarda foi atingida por três disparos, também na cabeça. O bebê teria sido asfixiado no berço onde dormia.