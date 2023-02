Agentes da Seop e da GM atuaram no primeiro dia de folia no Rio - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 18/02/2023 14:28 | Atualizado 18/02/2023 15:12

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) prenderam um homem e apreenderam 1.406 produtos irregulares, como bebidas em garrafa de vidro, e aplicaram 61 multas a ambulantes durante fiscalização nesta sexta-feira (17). A Prefeitura do Rio divulgou, neste sábado (18), o balanço do primeiro dia de carnaval na cidade.



Além disso, 498 ambulantes irregulares foram removidos das ruas no entoro da Sapucaí e em blocos durante o primeiro dia de folia. Já no trânsito, 462 multas foram aplicadas, sendo 46 veículos rebocados.



Equipes também realizam ações nas praias durante o carnaval. Agentes multaram 47 barraqueiros por estarem loteando as areias.

Os guardas municipais fizeram quatro intervenções devido a confusões durante os blocos: dois auxílios a vítimas de mal súbito, um bloco que não terminou no tempo previsto e uma prisão por furto feita pelos Guardas do Grupamento Tático Móvel (GTM).



Os agentes prenderam um colombiano, de 31 anos, por ter roubado o celular de uma foliã, de 37 anos, durante o desfile do bloco Carmelitas, em Santa Teresa, na Zona Central da cidade. O acusado estava acompanhado de um comparsa que fugiu com o aparelho. Ele foi detido e conduzido para a 5ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.



Na Sapucaí, foram registrados dois atendimentos de auxílio ao público pela Guarda Municipal.



Entre os dias 17 e 26 de fevereiro, cerca de quatro mil agentes da GM-Rio vão estar atuando na segurança do carnaval. Do total do efetivo, 1.481 guardas municipais atuarão exclusivamente nas ações de trânsito, além de

operarem nos bloqueios estabelecidos pela CET-Rio no entorno da Passarela do Samba e da Nova

Intendente Magalhães, em Cascadura.



Também para o deslocamento dos carros alegóricos, e nos trajetos dos blocos, com foco na segurança viária e na diminuição de impactos no trânsito.

Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária está inspecionando serviços de alimentação, embelezamento e atendimento médico no Sambódromo. Até 0h deste sábado, as equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de

Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram 75 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo.

Até o momento, oito estabelecimento foram autuados por falta de licenciamento sanitário para atividades transitórias, falta de higiene na manipulação de alimentos ou nas instalações, conservação e rotulagem inadequadas.

Ao todo, 24 amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP). Também foram aplicadas 81 placas adesivadas com informações sobre a legislação referente às restrições de fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados.