Comlurb recolhe mais de 60 toneladas de lixo na Sapucaí - Divulgação

Comlurb recolhe mais de 60 toneladas de lixo na SapucaíDivulgação

Publicado 18/02/2023 13:12 | Atualizado 18/02/2023 13:28

Rio - Para manter a cidade limpa durante o feriado do Carnaval, a Comlurb montou um esquema especial. Os foliões produziram mais de 70 toneladas de lixo apenas na sexta-feira de Carnaval. A primeira noite de desfiles das Escolas da Série Ouro na Marquês de Sapucaí acumulou 53,3 toneladas de lixo na área interna da Passarela do Samba. A limpeza na área externa acumulou 8,1 toneladas de resíduos, totalizando 61,4 toneladas.

Desde a pré-limpeza da Passarela, nos dois dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade removida soma 89,6 toneladas, sendo 83,3 toneladas de lixo orgânico e 6,3 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. A operação de limpeza no Sambódromo teve início às 6h de sexta-feira (17).



Já nos blocos, desde o início do pré-carnaval, no último dia 4, a Comlurb já recolheu 183,4 toneladas de resíduos, sendo 12,4 toneladas nas agremiações desta sexta-feira (17). Os blocos que registraram mais lixo foram o das Carmelitas, em Santa Teresa, quase quatro toneladas, e Senta que eu empurro, no Catete, com três toneladas. As equipes do Lixo Zero aplicaram desde então 355 multas, sendo 194 por descarte de pequenos resíduos, no valor de R$ 273,09, e 161 por pessoas urinando em via pública, R$ 748,21.



Comlurb mobilizou para este Carnaval até 3.657 garis por dia. Para a limpeza interna do Sambódromo são até 889 garis diariamente, com o apoio de 21 veículos, sendo 14 caminhões compactadores, quatro basculantes, dois minibasculantes e uma pipa d'água para lavagem da pista com água de reuso. Outros 34 equipamentos estão sendo utilizados: 20 sopradores, 12 minivarredeiras e duas caixas compactadoras.



A Comlurb faz o recolhimento dos materiais potencialmente recicláveis na Passarela do Samba, com exceção de latinhas, a cargo de uma cooperativa. Para o serviço de coleta seletiva são 22 garis. Outros 20 estão atuando na limpeza dos sete postos de saúde da Marquês de Sapucaí. Foram instalados 800 contêineres de 240 litros para o descarte correto dos resíduos.



Na área externa, incluindo Terreirão do Samba, são até 145 garis por dia com apoio de dois caminhões compactadores. Foram instalados 100 contêineres de 240 litros. A Avenida Ernani Cardoso, a chamada Nova Intendente, conta com até 131 garis diariamente, atuando com o apoio de seis caminhões compactadores, uma varredeira de grande porte e duas minivarredeiras. Em toda a área, a Comlurb colocou 200 contêineres de 240 litros.