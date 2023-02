A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/02/2023 20:40 | Atualizado 18/02/2023 22:46

Rio - Um confronto entre PMs e suspeitos terminou com dois homens presos e um morto, na noite desta sexta-feira (18), na Linha Amarela, na altura de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Os presos relataram que pertenciam a comunidade do Complexo do Alemão e estavam em deslocamento para o Morro da Covanca.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na região. Ao se depararem o automóvel com as características relatadas, os policiais iniciaram a tentativa de abordagem, mas foram alvos de disparos efetuados por um dos suspeitos que estava no interior do automóvel.

Os agentes reagiram e no confronto, um dos acusados foi atingido e morreu. Os outros dois ocupantes do carro resolveram se entregar aos policiais. Na ação foram apreendidos quatro fuzis, uma granada, um colete balístico, carregadores, munições de fuzil e uma granada, além do veículo roubado pelos assaltantes. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).