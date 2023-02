Bloco dos Barbas desfilou pelas ruas de Botafogo, na Zona Sul do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2023 18:40

Rio - O tradicional Bloco do Barbas, que desfila desde 1985, voltou a alegrar o bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Por volta das 15h deste sábado (18), os foliões se concentraram na esquina das ruas Arnaldo Quintela e Assis Bueno para começaram a festa: "o Carnaval voltou!", gritavam os mais animados.

"O bloco está muito bom! Estava morrendo de saudade de ir para bloco, estava há tanto tempo sem ir... Cheguei atrasada, mas ainda está bem cheio", comemorou a estudante Camila Carvalho, de 22 anos.

Com a festa, chegou o calor de 30º C no Rio. No entanto, o sol não foi problema para os foliões. Um caminhão pipa os presenteou com uma boa ducha de água.

Ditando o ritmo do desfile, o Bloco dos Barbas cantou o samba "Imbrochável? Perdeu mané", com críticas políticas ao ex-Presidente da República, Jair Bolsonato.

Cordão da Bola Preta

Outro badalado bloco carioca também aconteceu neste sábado (18). Considerado o mais tradicional da cidade, o Cordão da Bola Preta animou o Centro do Rio com seu 103º desfile . De acordo com os organizadores, mais de um milhão de pessoas festejaram na Rua Primeiro de Março e na Avenida Antônio Carlos, entres às 8h e 13h.

O desfile começou com uma homenagem às vítimas da covid-19 e um discurso do presidente do Bola, Pedro Ernesto Marinho. No carro de som, a Corte Real, formada por celebridades e personalidades do Carnaval, levou o público ao delírio. Entre os destaques estavam a atriz Emanuelle Araújo, Musa; a Embaixatriz, a cantora Maria Rita; Madrinha, e atriz Leandra Leal, Porta-Estandarte.