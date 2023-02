Ao total, são sete postos espalhados pela Marquês de Sapucaí - Kelly Duque / Agência O Dia

Publicado 18/02/2023 14:30 | Atualizado 18/02/2023 15:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) encerrou a primeira noite de desfiles das escolas de samba da Série Ouro, na noite da última sexta (17), com um total de 265 pessoas atendidas nos sete postos médicos em funcionamento no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O balanço foi divulgado neste sábado (18) pela Prefeitura do Rio.

Entre os atendidos, 22 pessoas foram transferidas para unidades municipais de saúde. Os postos da SMS-Rio estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e vão funcionar até o fim dos desfiles.

A estrutura conta com 32 leitos, sendo oito de suporte avançado. Para os pacientes com quadros mais graves, há ambulâncias com UTI móvel para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da rede.

Ao total, são 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) em cada dia de desfile das escolas da Série Ouro, Grupo Especial e no sábado das campeãs. Para o desfile das crianças, serão 10 viaturas disponíveis.