Equipes das secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano fazem força-tarefa em São GonçaloDivulgação

Publicado 18/02/2023 19:37

Rio - As fortes chuvas que castigaram o município de São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio, deixaram rastros de lixo e muita lama durante toda a semana. Neste sábado (18), equipes das secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano da cidade colocam em ação uma força-tarefa em vários bairros, com caminhões e retroescavadeiras, para a retirada de lama, entulho, galhos de árvores e lixo das ruas. A ação foi necessária se feita principalmente por conta da chuva que atingiu a cidade na noite de sexta-feira (17).