Com os presos, PM apreendeu revólver, munições, rádios comunicadores, granadas e celulares - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 18/02/2023 12:26

Rio - A Polícia Militar prendeu três suspeitos na Avenida Brasil, na altura de Realengo, na Zona Oeste do Rio, após eles terem atirado contra policiais, na manhã deste sábado (18). O ataque aconteceu quando equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) desconfiaram de um veículo e tentaram abordar o trio que estava nele, na saída da comunidade do Batan.

De acordo com a PM, quando os policiais deram ordem de parada, os homens que estavam no carro atiraram e fugiram. Depois de buscas pela região, os militares encontraram os três suspeitos na Avenida Brasil e com eles foram apreendidos um revólver, três rádios transmissores, uma granada e três celulares. Não houve feridos no confronto. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo).

