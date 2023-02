Material apreendido foi encaminhado para a 91ª DP (Valença). - Divulgação

Material apreendido foi encaminhado para a 91ª DP (Valença).Divulgação

Publicado 18/02/2023 08:30

Rio – Agentes do 37º BPM (Resende) e do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) prenderam, nesta sexta-feira (17), um homem por tráfico de drogas em Valença, no Sul Fluminense. Um telefone celular, 35 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie foram apreendidos.

Segundo o Disque Denúncia, a Polícia Militar recebeu informações de que “J.H.M.V”, como o suspeito é chamado, estaria praticando o crime. Agentes se deslocaram ao local e, após patrulhamento, conseguiram localizar e surpreender o homem, que teria tentado fugir sem sucesso.

No momento da tentativa de fuga, ele teria jogado fora uma sacola plástica, que foi encontrada perto de uma plantação de cana. Dentro dela, estavam os materiais apreendidos.

O homem foi preso em flagrante, com caso encaminhado para a 91ª DP (Valença).

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de pontos de droga nos seguintes canais de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; whatsapp: (21) 99973-1177 e APP "Disque Denúncia RJ".

O anonimato é garantido em todas as plataformas.