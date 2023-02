Vítimas foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam - Reprodução

Rio - Alexandre da Silva, 49 anos, suspeito de matar a mulher Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos, a filha Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, 12 anos, e o filho Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, 11 meses, passará por audiência de custódia na tarde deste domingo (19). As três vítimas foram encontradas mortas dentro de um apartamento no Recreio, na Zona Oeste.Segundo a Polícia Civil, o homem teria usado uma substância para dopar as vítimas antes de matá-las. A mulher e a garota foram baleadas na cabeça, e o bebê foi asfixiado."A perícia identificou que houve a utilização de melatonina, que é uma substância que tem como finalidade provocar sono. Isso foi fundamental para que ele conseguisse cometer o crime. Ele dopou as três vítimas, as deixou dormindo, matou e depois saiu do local, retornando agora pela manhã. Não demonstrou nenhum arrependimento até agora. Está frio, calmo", expôs o delegado Wilson Palermo, responsável pelas investigações.

Alexander foi preso na manhã de sexta-feira (17). Ele teria retornado ao local do crime e sido agredido e detido por moradores, que acionaram a polícia. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por atendimento e foi liberado. Posteriormente, foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.



O suspeito trabalhava como motorista de aplicativo e tinha anotações criminais anteriores. Alexander vai responder por homicídio, feminicídio e será incluído na nova lei que trata da violência doméstica contra crianças e adolescentes.



As vítimas foram enterradas neste sábado (18) no Cemitério de Inhaúma. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, a audiência deve ocorrer entre às 13h e 18h.