A previsão é de céu nublado e chuva fraca a moderada neste domingo - Pedro Ivo/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 12:09

Rio – O município do Rio tem previsão de chuvas isoladas com intensidade fraca a moderada para este domingo (19) de Carnaval, principalmente nos períodos da tarde e noite, com céu nublado e vento moderado ao longo do dia. A temperatura máxima na cidade deve chegar a 32º C e a mínima prevista é de 22º C. As informações são do Centro de Operações Rio (COR).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, essas pancadas isoladas de chuva também devem acontecer em outros pontos do estado. Na Costa Verde e no Sul Fluminense, há possibilidade de chuva moderada a forte, com alerta para inundações e alagamentos no município de Valença. As regiões Sul e Metropolitana apresentam alto risco geológico, com alerta de deslizamento de terra.

Para a segunda-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado na capital, mas sem chuva. Já nos dias seguintes, entre terça-feira (21) e quinta-feira (23), a formação e atuação de um sistema de baixa pressão no litoral da Região Sudeste deixará o tempo instável, com chuva fraca a moderada prevista nos períodos da tarde e noite.

Desde a manhã de sábado (18), o Corpo de Bombeiros atendeu 108 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Entre elas estão 58 cortes de árvores, 44 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, três inundações e três desabamentos e deslizamentos.