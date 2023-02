As vítimas foram baleadas durante um bloco em Magé - Rede Social

As vítimas foram baleadas durante um bloco em MagéRede Social

Publicado 20/02/2023 13:06 | Atualizado 20/02/2023 13:19

Rio - O tiroteio que ocorreu durante o Carnaval em Magé, na Baixada, e deixou uma mulher e uma criança morta, além de 19 feridos, foi ocasionado devido a uma briga entre um suspeito identificado como Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, conhecimento como Bu, e um policial civil, Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos. De acordo com a Polícia Civil, o agente teria apenas reagido a um ataque.



Nas redes sociais, relatos apontam que o motivo da briga teria sido por ciúmes de uma mulher e que o suspeito teria envolvimento com a milícia. A motivação, no entanto, ainda não foi esclarecida pela Polícia Civil, que investiga o caso.



Os dois estão internados no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, Rodolfo Paulo de Brito Santos foi baleado no abdômen e submetido a procedimento cirúrgico imediato, no momento segue internado em estado grave. Enquanto Flávio Serafim da Silva Júnior foi atingido na barriga, costas e perna esquerda, fez uma cirurgia e está estável hemodinamicamente. Ele está preso sob custódia na unidade de saúde.



Durante o tiroteio, houve correria, pessoas jogadas no chão enquanto outras eram carregadas e até sangue espalhado pelas calçadas. Dentre as vítimas fatais estão Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos.

Tiroteio durante bloco de Carnaval em Magé, na Baixada, deixa dois mortos e 19 feridos.

Crédito: Rede Social#ODia pic.twitter.com/i7e8V0ghjL — Jornal O Dia (@jornalodia) February 20, 2023

Apesar da PM afirmar que 19 pessoas ficaram feridas, apenas 16 deram entrada no hospital, incluindo o suspeito e o policial. Dentre eles, Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, atingido no crânio, ombro esquerdo, perna esquerda e tórax, está internado em estado grave.



Outras sete vítimas têm estado de saúde estável, enquanto quatro já receberam alta. Além disso, mais duas pessoas seguem internadas em observação. Dentre os baleados havia ainda uma mulher grávida, identificada como Samires Marques, 21 anos, atingida na perna esquerda e pé direito. Ela foi atendida e liberada no início da manhã desta segunda-feira (20). Dois adolescentes de 11 e 15 anos também foram

atingidos, o quadro deles é estável.



Segundo a PM, agentes do 34° BPM (Magé) foram acionados para verificar uma confusão envolvendo baleados em um bloco de rua, na praia de Mauá, em Magé. Uma arma foi apreendida. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.



Em nota, a Prefeitura de Magé lamentou as mortes. “Apesar de não promover o carnaval, a Prefeitura estava dando apoio aos blocos, inclusive com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, mais 120 seguranças privados, além de todo apoio do 34° BPM (Magé). Nossas redes de Saúde e Assistência Social estão dando todo o suporte às vítimas e familiares”, disse.



Quem são as vítimas



A Prefeitura de Duque de Caxias informou a listagem dos nomes e estado de saúde todas as vítimas. Confira:

- Romário Coutinho da Silva, 51 anos, atingido na mão direita, no momento segue internado, estável,

- Samires Marques, 21 anos (Gestante), foi atingida na perna esquerda e pé direito, mas após avaliação e exames recebeu alta com orientações às 05h20.

- Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos (suspeito) atingido na barriga, costas e perna esquerda, fez procedimento cirúrgico de imediato, segue internado, no momento está estável hemodinamicamente.

- Alaíde Stepanie de Oliveira Cunha, 25 anos, baleada na perna esquerda e após avaliação e exames recebeu alta com orientações às 05h20.

- Everton Ribeiro Teixeira, 35 anos, baleado na virilha direita, após avaliação e exames recebeu alta com orientações.

- Wanderson Xavier Santana, 35 anos, baleado na perna esquerda, após avaliação e exames recebeu alta com orientações às 05h20.

- Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, atingido na perna esquerda, submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- Marcos de Souza Santos, 51 anos, baleado no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico de imediato, no momento segue internado, hemodinamicamente estável.

- Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos (policial civil), baleado no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, no momento segue internado em estado grave.

- Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, baleado no pé esquerdo, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- João Pedro Marques de Lima, 11 anos, atingido no pé esquerdo, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, estável.

- Vítor Costa da Silva, 22 anos, atingido pé direito, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, no momento segue internado, estável.

- João Maria de Lima, 39 anos, atingido na coxa direita, segue em avaliação pela equipe de cirurgia geral.

- Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, atingido crânio ombro esquerdo, perna esquerda e tórax, foi submetido a procedimento cirúrgico no crânio, segue intubado, seu estado é grave.

- Thalisson de Abreu, 15 anos, atingido coxa esquerda, segue internado, estável.



A direção do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), informa também que a paciente Monica de Pinho Ramos, 34 anos, atingida por perfuração de arma de fogo na região abdominal e saindo na região de coxa, transferida do HMAPN para a unidade, foi avaliada pela cirurgia geral e a perfuração foi apenas subcutânea. A paciente não precisou de abordagem cirúrgica, não apresentou fratura, porém esta com dor local e segue internada para observação e controle de dor.