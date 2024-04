Coronel Marcelo de Menezes Nogueira recebeu a Medalha Pedro Ernesto em 2018 - Renan Olaz/CMRJ

Coronel Marcelo de Menezes Nogueira recebeu a Medalha Pedro Ernesto em 2018Renan Olaz/CMRJ

Publicado 18/04/2024 12:22

Rio - O coronel Marcelo de Menezes Nogueira vai assumir o cargo de secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nogueira foi escolhido pelo governador Cláudio Castro na manhã desta quinta-feira (18) durante reunião com o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos. A nomeação deve sair em edição extra do Diário Oficial.

solicitou a troca no comando da PM no último dia 9. O pedido aconteceu um dia após o confronto entre milicianos que terminou com a morte do universitário Bernardo Paraíso, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Desde agosto de 2021, o posto era do coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Ele será exonerado do cargo. Santos. O pedido aconteceu um dia após o confronto entre milicianos que terminou com a

Nogueira é formado em Direito pela Universidade Gama Filho e em Engenharia Civil pela Universidade Estácio de Sá. O coronel também já foi gestor de Recursos Humanos na Coordenadoria Militar da Alerj, assessor Especial da Subsecretaria Militar da Casa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e comandante do 17° BPM (Ilha do Governador).



Em 2022, ele esteve à frente da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração de Segurança (Cproeis) e no Comando de Policiamento de Área, que concentra os batalhões da capital. No ano anterior, o coronel era responsável pelo Comando de Polícia Especializada (CPE), no Rio, e chefiava os batalhões de Polícia Rodoviária, Especial Prisional, Polícia Turística, Rondas Especiais e Controle de Multidão, entre outros.

Em 2018, Nogueira recebeu a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio, em reconhecimento aos serviços prestados enquanto esteve no comando do batalhão da Ilha do Governador.