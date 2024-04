Publicado 19/04/2024 00:00

Após embate público com Lira, governo recoloca Padilha na liberação de emendas parlamentares e gera novo desgaste com presidente da Câmara. Desavença pode dificultar aprovação de pautas do executivo e abrir espaço para projetos da oposição.

Maduro quebra compromisso de promover eleições livres e EUA retomam sanções contra Venezuela. Descumprir acordos é marca registrada do regime chavista. Não confiar em ditadores deve estar entre regras básicas de qualquer manual de relações internacionais.