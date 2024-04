João Victor dos Santos de Carvalho e Rayssa da Silva são suspeitos de matarem Marcelo Cordeiro Oliveira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/04/2024 19:32 | Atualizado 18/04/2024 19:48

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (18), o casal João Victor dos Santos de Carvalho e Rayssa da Silva Narciso pelo assassinato e ocultação de cadáver do motorista de aplicativo Marcelo Cordeiro de Oliveira, de 60 anos, no último dia 25 de janeiro, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, o motorista atendeu a uma solicitação de viagem feita pelo casal. Em seguida, Marcelo foi asfixiado e agredido com golpes na cabeça. Inicialmente, João e Rayssa queriam saber a senha do celular da vítima para acessar aplicativos de bancos. No entanto, eles decidiram matar o homem e roubar o veículo.

Todo o crime foi gravado em tempo real pelo aplicativo de transporte. O áudio foi fornecido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e revelou a forma como Marcelo foi assassinado, assim como uma discussão entre os namorados sobre o valor que conseguiriam com a venda do carro.

De acordo com a denúncia, as vozes de João e Rayssa foram reconhecidas pelos pais dela na delegacia. A vítima teve o corpo abandonado em um valão na comunidade de Rio das Pedras, também na Zona Oeste . O cadáver de Marcelo Cordeiro Oliveira estava boiando em um rio que cruza a Avenida Engenheiro Souza Filho

Zona de conflito

No dia do crime, a região de Rio das Pedras foi palco de um intenso confronto por causa de uma disputa entre traficantes e milicianos . A troca de tiros também envolveu grupos de criminosos da Gardênia Azul. Dois homens morreram e um ficou ferido. Já na parte da noite, Carlos Henrique Moura, de 28 anos, foi encontrado morto em um valão na Avenida Canal do Anil.

A disputa pelo controle de território na região ocorre há mais de um ano e provoca uma rotina de violência. Segundo relatos, milicianos invadiram a Gardênia Azul durante a madrugada, que havia sido tomada por traficantes e, além dos tiros, granadas também teriam sido lançadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o intenso confronto e ver barricadas em chamas. Uma van chegou a ser incendiada pelos bandidos. Em resposta, o Comando Vermelho (CV) teria atacado a região do Rio das Pedras.