Caso foi conduzido pela 37ª DP (Ilha do Governador). - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 17:42

Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (17), um miliciano que extorquia motoristas de aplicativo na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ele foi pego enquanto abastecia seu carro em um posto de gasolina.

De acordo com a instituição, os agentes foram acionados para investigar denúncias sobre um suposto veículo clonado que circulava pela região. Após monitoramento, eles abordaram o motorista quando ele parou no posto.

Durante a revista, foi encontrada uma bolsa com um caderno de anotações e adesivos utilizados para "marcar os veículos que participam de uma suposta cooperativa" organizada por traficantes da Ilha.

Ainda de acordo com as investigações da Civil, o miliciano era responsável por cobrar e recolher a "taxa" paga pelos motoristas, que era de R$400 por semana, além de administrar um grupo de mensagens com eles. A quantia extorquida era "repassada para os líderes da facção criminosa."

O homem, que vai responder pelos crimes de receptação, envolvimento com milícia privada e adulteração de placa de veículo, não teve identidade revelada. O caso foi conduzido pela 37ª DP (Ilha do Governador).