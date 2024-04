Traficante é preso pela Polícia Civil - Reprodução

Publicado 18/04/2024 19:00 | Atualizado 18/04/2024 19:22

Policiais Civis da 78º DP (Fonseca) prenderam, na manhã desta quinta-feira, o foragido Alyson da Silveira de Mattos, que responde por tráfico de drogas e associação ao tráfico. No dia 27 de março, a Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou mandado de prisão contra Alyson porque ele descumpriu medidas cautelares.

Após cruzamento de dados do setor de inteligência e diligências de campo, Alyson foi localizado e preso na Estrada de Ipiiba, no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ao ver que estava cercado, ele não resistiu à prisão. Não foi informado a qual facção ou comunidade ele pertence.



O suspeito cumpria pena em regime de prisão albergue domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Em razão do descumprimento da medida, pelo equipamento se encontrar desligado, sem qualquer adoção de medidas para restauração do funcionamento da tornozeleira, a Justiça determinou a regressão cautelar do preso para o regime semiaberto.