Bruno de Oliveira foi preso por agentes da Segurança PresenteDivulgação

Publicado 18/04/2024 17:25 | Atualizado 18/04/2024 19:38

Rio - Um homem foi preso por policiais do Segurança Presente, nesta quarta-feira (17), após furtar o celular de uma mulher na Rua Coronel Gomes Machado, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Bruno de Oliveira tem nove anotações criminais, sendo oito por furto e uma por roubo.

De acordo com a equipe do Niterói Presente, desde o dia 6 de abril, data do crime, os policiais têm coletado informações para identificar e localizar Bruno, de 40 anos, que furtou a vítima enquanto ela empurrava um carrinho de bebê.

No dia 17, após identificarem o suspeito pelas imagens de câmeras de segurança, os policiais o localizaram no Centro. O caso foi registrado na 77ª DP (Niterói), e Bruno permaneceu preso à disposição da justiça.