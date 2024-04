Todas as doses da vacina contra a dengue que venceriam no final de abril já foram aplicadas no Rio - Reprodução/ PMM

Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), ressaltou que a estratégia é temporária e, de fato, não engloba todos os municípios: "Precisamos lembrar que essa estratégia é apenas para as vacinas que possuem prazo de validade em 30 de abril. Ou seja, as cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos", disse. Rio - O município do Rio não irá adotar a ampliação da faixa etária para vacinação contra a dengue com doses perto do vencimento, orientada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (18). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o motivo é que todas as doses que venceriam no final de abril já foram aplicadas.A recomendação do Ministério da Saúde estabeleceu que os municípios com grande volume de doses prestes a expirar em 30 de abril deverão estender a vacinação para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos.Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), ressaltou que a estratégia é temporária e, de fato, não engloba todos os municípios: "Precisamos lembrar que essa estratégia é apenas para as vacinas que possuem prazo de validade em 30 de abril. Ou seja, as cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos", disse.

Dengue em queda no Rio

Nesta segunda (15), foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio que o estado saiu do nível 3 do plano de contingência (quando o número de casos prováveis é 10 vezes acima do limite endêmico), para o nível 2 (entre 5 e 10 vezes). A evolução do quadro epidemiológico está baseada na redução progressiva no número de casos prováveis registrados em território fluminense.