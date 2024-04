Ministério informou que, ao todo, 930 mil doses foram distribuídas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/04/2024 12:01 | Atualizado 18/04/2024 12:03

O Ministério da Saúde recomendou, nesta quinta-feira (18), a ampliação da faixa etária para aplicação de doses da vacina contra a dengue no país. Após um encontro da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) ficou estabelecido que os municípios com um grande volume de doses prestes a expirar em 30 de abril deverão estender a vacinação para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos.



De acordo com a pasta, essas doses fazem parte de um lote doado ao Brasil em fevereiro e a orientação "tem caráter excepcional para otimizar a aplicação do imunizante". Além disso, quem tomar a vacina neste período, já tem garantida a segunda etapa do programa.



Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), ressaltou que a estratégia é temporária: "Precisamos lembrar que essa estratégia é apenas para as vacinas que possuem prazo de validade em 30 de abril. Ou seja, as cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos", disse.



Caso persista a baixa adesão à campanha de vacinação, o órgão informou poderá permitir que a faixa etária de vacinação se expanda para 4 a 59 anos, conforme indicado nas orientações da vacina (atenuada). O ministério informou que essa ação será considerada somente se necessária, para assegurar que nenhum imunizante seja perdido.

Estoque ampliado



O Ministério da Saúde divulgou que a terceira remessa da vacina da dengue contemplou 686 municípios do país. Ao todo, 930 mil doses foram distribuídas, incluindo as reposições às regiões que fizeram o remanejamento. O que, de acordo com a pasta, representa todo o estoque disponível para 2024 e 2025.

Até o final deste ano, o país espera receber 5,2 milhões de doses, adicionando às 1,3 milhão de doses já doadas. Com isso, o governo pretende vacinar 3,2 milhões de pessoas com o esquema completo.

Investimentos

A pasta informou que liberou mais de R$ 93 milhões, em repasses mensais, por meio de portarias para estados e municípios que decretarem emergência, seja por dengue ou outras emergências sanitárias. Os recursos são parte do R$ 1,5 bilhão reservado para esse as medidas de combate.



Outros R$ 300 milhões também foram destinados para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). A recomposição do orçamento se dará por meio de aumento retroativo e contempla medicamentos que tratam sintomas da dengue.