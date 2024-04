Sonia Guajajara faz pronunciamento para celebrar o Dia dos Povos Indígenas

Ministra dos Povos Indígena, Sonia Guajajara, durante pronunciamento - Reprodução

Publicado 18/04/2024 20:57 | Atualizado 18/04/2024 23:00

A ministra Sonia Guajajara fez um pronunciamento, na noite desta quinta-feira (18), para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, que será celebrado nesta sexta-feira (19). Durante o comunicado, Guajajara relembrou a resistência dos índigenas e sua diverisade.

"É o momento de celebrarmos a riqueza cultural dos 305 povos indígenas que vivem no nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradições e histórias de resistência. (...) Vivemos em florestas, alguns em áreas isoladas, mas também nas cidade. Somos médicos, educadores, advogados, cientistas sociais, prefeitos, vereadores, deputados", citou.

Além disso, Guajajara relembrou o fato dos indígenas habitarem os mais diveros biomas brasileiros e contribuírem para a preservação ambiental, alegando que estas áreas apresentam menores taxas de desmatamento. "Sem o nosso cuidado com o meio ambiente, a crise climática se agravaria", frisou.

Por fim, a ministra defendeu que o combate ao garimpo ilegal em terras indígenas é uma luta de todo brasileiro, ciou a precaridade em que a tribo Yanomani foi encontrada, e classificou a criação do Ministério dos Povos Indígenas como "um fato histórico". "Queremos mostrar ao mundo que é possível manter a floresta em pé e ao mesmo tempo investir em atividades sustentáveis gerando emprego e renda".

Assista ao pronunciamento completo:

Na noite desta quinta (18), o p residente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decretos de homologação das terras indígenas Aldeia Velha (BA) e Cacique Fontoura (MT), em solenidade no Ministério da Justiça. A cerimônia é a retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), que havia sido extinto em 2019, no governo de Jair Bolsonaro.