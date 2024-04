Coronel Luiz Henrique Marinho Pires é secretário de Polícia Militar desde agosto de 2021 - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 15:25 | Atualizado 11/04/2024 15:32

morte do universitário Bernardo Paraíso, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Rio - O secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, solicitou, nesta terça-feira (9), a troca no comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O pedido acontece um dia após o confronto entre milicianos que terminou com a, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

O ofício enviado ao governador Cláudio Castro (PL) solicita a exoneração do coronel Luiz Henrique Marinho Pires, atual comandante da PM, e indica o coronel Ranulfo Souza Brandão Filho para ficar à frente da pasta. O pedido acontece com base no decreto 49.001, de 11 de março deste ano, que dá poder ao secretário de Segurança Pública em exonerar e indicar nomes para os cargos de secretários das Polícias Militar e Civil, já que ambos os órgãos foram vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Até a tarde desta quinta-feira (11), a troca ainda não havia sido oficializada. A mudança depende da publicação no Diário Oficial do estado.

Pires foi empossado como secretário em agosto de 2021. O coronel tem mais de 30 anos na Polícia Militar e antes de assumir o cargo ele trabalhava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital. Seu último posto de comando antes de assumir a PM foi o de Chefe do Estado Maior Geral (EMG) da Corporação durante o período da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio, entre março e dezembro de 2018.

Já o coronel Brandão Filho atualmente está lotado no Comando de Operações Especiais (COE), unidade responsável pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP).