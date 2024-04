Carro apreendido durante operação em Seropédica - Reprodução

Publicado 11/04/2024 14:35 | Atualizado 11/04/2024 16:15

Rio - Carlos Alexandre da Silva, de 54 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (10) durante uma, na Baixada Fluminense. Um confronto entre milicianos rivais terminou com a, na segunda-feira (8). A polícia ainda investiga se Carlos estava na ação. Segundo as investigações, ele integra o grupo paramilitar chefiado por Jefferson Araújo dos Santos, o 'Chica'.

A ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) foi realizada em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a presença das equipes passando por ruas de chão da cidade. Segundo a polícia, houve confronto, mas sem registro de feridos.

Após o tiroteio, os policiais encontraram um carro roubado que estava sendo usado pela quadrilha. Em análise, os agentes perceberam que o veículo era roubado e a placa tinha sido clonada.

O alvo dos policiais era o miliciano Jefferson Araújo dos Santos, o 'Chica', e seu grupo. Segundo investigações, a guerra entre os grupos se intensificou a partir de março deste ano após o assassinato do miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como 'Cientista', que assumiu a liderança da milícia da região, após a. Agora, quem estaria no comando do grupo é 'de 'Tubarão', dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima.