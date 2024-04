Polícia busca milicianos envolvidos em guerras territoriais em Seropédica - Reprodução

Publicado 10/04/2024 17:11 | Atualizado 10/04/2024 17:46

Rio - Policiais civis realizam uma operação, na tarde desta quarta-feira (10), em Seropédica, na Baixada Fluminense, com o objetivo de prender milicianos ligados ao grupo de Jefferson Araújo dos Santos, o 'Chica'. Já houve troca de tiros, mas até o momento não há registro de feridos nem de presos.

A ação é realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, com apoio de policiais militares. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a presença das equipes passando por ruas de chão da cidade.

O alvo dos policiais é o miliciano Jefferson Araújo dos Santos, o Chica, e seu grupo. Segundo investigações, o homem era considerado braço direito de Tauã Oliveira, o Tubarão, e aliado de Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão, que assumiu a milícia após a morte de Tauã.

Além do jovem, um bebê de 1 ano, uma menina de 3, e Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, mãe das crianças, também foram baleadas. A família foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada. A prefeitura da cidade informou que o bebê e a mulher já receberam alta. Apenas a menina continua internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade em estado grave, mas respirando sem a ajuda de aparelhos.

Entenda a disputa



Em Seropédica, a guerra entre grupos rivais se intensificou a partir de março deste ano após o assassinato do miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista, que assumiu a liderança da milícia da região, após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão. Agora, quem comanda o grupo é Juninho Varão Cientista morreu pouco mais de um mês depois de Tubarão , dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima.Por seu domínio em Seropédica e em parte da Baixada, Tubarão era apontado como um dos principais rivais do grupo de Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal na véspera do Natal. Segundo investigações, seu sucessor é Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito.

Chica atua em um terceiro grupo com apoio de traficantes, após trair a milícia de Juninho Varão.

Mudanças na milícia



A influência da milícia em regiões do estado do Rio é um problema antigo. O miliciano Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em 2017, liderava a antiga Liga da Justiça. Em seguida, Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, assumiu o comando e expandiu os domínios da organização fundada por Carlinhos.



Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder. No comando do grupo, ele acabou rompendo com algumas alianças antigas. Uma delas era com Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios.



Tubarão entra na história como integrante do grupo comandado por Zinho até dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, os dois se tornaram inimigos. De acordo com a Polícia Civil, ele era o homem que liderava intensas guerras com a milícia rival. Tubarão também era investigado por envolvimento em ataques a motoristas de van em Campo Grande.