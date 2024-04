Acidente aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/04/2024 14:12 | Atualizado 11/04/2024 19:13

acidente com o ônibus de turismo do Rio de Janeiro na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (11), relataram as dores e circunstâncias após a fatalidade que deixou nove mortos e 23 feridos. Rio – Sobreviventes do, no extremo sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (11), relataram as dores e circunstâncias após a fatalidade que deixou nove mortos e 23 feridos.

Em entrevista à TV Globo, Pedro Harley do Nascimento Cunha falou do sofrimento pela morte de familiares: "Perdi minha irmã, perdi meu cunhado, minha mulher acabou de sair do centro cirúrgico com uma amputação do membro superior. Graças a Deus, minha neta está bem. O mais chato é a perda das vidas. As pessoas estavam indo para se divertir, fazendo planos para ir, chegar e voltar. Infelizmente, foi interrompido", lamentou.

Vânia Mathias de Jesus disse que a luz de outro veículo pode ter causado o acidente. "Eu tinha acabado de levantar para pegar uma coberta e passou um carro com o farol muito alto. Eu acho que isso atrapalhou o motorista, porque ele deu uma balançada no ônibus e tentou voltar para a pista. No que ele voltou, a roda de trás caiu naquela vala de escoamento e tombamos", afirmou. Ela disse que faz viagens há 20 anos com o motorista que estava dirigindo o coletivo: "Ele não bebe e não estava correndo".

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que estava com 34 passageiros, fazia uma excursão com trajeto do Rio de Janeiro até Porto Seguro quando, por volta das 4h30, bateu em um barranco no km 885 da rodovia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, oito pessoas faleceram no local do acidente. Das 24 vítimas levadas para o Hospital Municipal Teixeira de Freitas, 18 foram levadas para a enfermaria em situação estável e seis ao bloco cirúrgico. Uma pessoa que já estava em estado gravíssimo não resistiu e morreu no hospital.