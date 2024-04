Shannon Skarllet, do programa Drag Race Brasil, vai participar do evento - Divulgação

Publicado 11/04/2024 12:16

Rio - A primeira edição do Festival Drag Zona Oeste, que pretende oportunizar artistas e comunidades do entorno a conhecerem melhor a cultura drag queen, vai acontecer no próximo sábado (13), a partir das 17h, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O evento, que é gratuito, também terá um concurso que vai disponibilizar cerca de R$4 mil em prêmios para as artistas mais bem colocadas em cada categoria.

Ao todo, as drags queens inscritas no evento vão se apresentar e disputar sete prêmios: Super Z.O, a principal premiação que apontará a melhor competidora no geral; Prêmio Mídia, com maior compartilhamento e likes das candidatas no Instagram; Prêmio Torcida, para quem levar a maior torcida no dia do evento; Prêmio Presença Cênica; Prêmio Dublagem, definido pelo júri técnico; Prêmio Figurino, também definido pelo júri técnico; e Prêmio Make, com a melhor caracterização.



Além da competição, o evento vai contar com shows de abertura das drags Monique Rayson e Lisa Williams, e da DJ Yanka Dahrk, que vai tocar nos intervalos do concurso. Eleonora Dior, cantora cover de Alcione, será responsável pelo show de encerramento.

A artista Shannon Skarllet, ex-participante do programa "Drag Race Brasil" e vencedora de outros concursos de drag, também é uma das atrações. O público presente poderá, ainda, aproveitar feiras de gastronomia e moda.

Alessandra Salazary, produtora executiva do projeto, destaca que o Festival é uma forma de levar entretenimento e difundir a cultura drag como forma de combate ao preconceito contra a população LGBTQI+.

"Esses espaços, além de terem suas ações fortalecidas, ainda sofrem um preconceito muito grande. Em um momento em que essa pauta está se fortalecendo cada vez mais, é um dever dos equipamentos fortalecerem o acesso, não só a quem assiste, mas, também, a quem produz esses espetáculos, colocando na cena a pauta da diversidade", reforça Alessandra.

A Areninha Carioca fica na Praça Primeiro de Maio, s/n. O evento termina às 2h.

Sobre a cultura

Incorporada à comunidade LGBT durante os anos 60 nos Estados Unidos, a cultura drag queen é uma forma de arte de homens que procuram "exagerar" na expressão de feminilidade, com roupas, maquiagens, cabelos, entre outras montagens. Pabllo Vittar e Gloria Groove são exemplos de drags famosas no país.