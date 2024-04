Caixas coletoras serão colocadas dentro de condomínios residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida - Pedro Ivo/Agência O Dia

Caixas coletoras serão colocadas dentro de condomínios residenciais do programa Minha Casa, Minha VidaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 14:02 | Atualizado 11/04/2024 15:41

Rio - A Comlurb recebeu da Prefeitura do Rio nesta quinta-feira (11) os novos veículos que serão usados para a coleta de lixo em condomínios de baixa renda e bairros residenciais de Realengo e Bangu, na Zona Oeste. A estrutura apresentada pelo prefeito Eduardo Paes tem 2.200 contêineres plásticos de 1.200 litros e 50 caminhões, dentre eles 23 compactadores e 21 basculantes para remoção de lixo público e especial.

Segundo o prefeito, a entrega dos veículos dá início à nova forma de coleta dentro de condomínios para famílias de baixa renda da Zona Oeste, como os do Minha Casa, Minha Vida. Os contêineres parte da entrega serão cedidos aos residenciais pela Comlurb em comodato e ficarão dentro dos locais, onde até então, a companhia não podia fazer a coleta.

"Essa entrega tem um simbolismo grande. Temos tentado mostrar, desde o meu primeiro mandato, que buscamos tratar a cidade de maneira igual. E como fazer isso? Dando mais para quem precisa mais. O que estamos entregando hoje é uma demonstração disso, que queremos tratar todos com muito respeito. Que bom poder celebrar essa entrega", afirmou Eduardo Paes.



Com a mudança, os moradores desses condomínios deixam de ter de levar o lixo para a área externa, o que pode acabar gerando acúmulo de resíduos espalhados pela rua, especialmente prejudicando em períodos de chuva. A iniciativa também permite o controle de vetores. A estimativa da Comlurb é a de que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas em mais de 100 condomínios do Minha Casa, Minha Vida.



A nova frota de veículos tem 23 caminhões compactadores, 21 caminhões basculantes para remoção de lixo público e especial, incluindo mecanismos de retirada em áreas de difícil acesso. A lista também inclui poliguindastes duplos para içamento de caçambas estacionárias, utilizadas nos ecopontos da cidade, e três equipamentos tipo Roll-On Roll-Off para coleta de lixo concentrado.



"Então, esse lixo não vai para o lado de fora, ficará bem acondicionado, e a coleta passará a ser feita dentro do condomínio, evitando a confusão de lixo na rua. Isso vai mudar drasticamente a condição de vida e saúde das pessoas e a parte do meio ambiente", afirmou o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.



De acordo com a prefeitura, os caminhões compactadores são mais modernos que os anteriores, com motor Euro 6 de baixa emissão de gases poluentes e possuem dispositivos para basculamento automático dos contêineres, que estão sendo colocados nos condomínios. Todos os veículos tem recursos de segurança conforme as normas técnicas ABNT vigentes.



Subprefeito da Grande Bangu, Robson do Chocolate ressaltou a importância da chegada dos novos equipamentos. E o quando a qualidade de vida dos moradores será melhorada. "Isso muda tendência. A criança ia na rua e via uma caçamba toda quebrada e, agora, vendo uma nova, muda a educação", disse o subprefeito da Grande Bangu.



Subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba comentou a melhoria dos serviços públicos na região: "A Zona Oeste recebe hoje esses equipamentos para mudar e dar velocidade na coleta de lixo. Vai ser um serviço de ainda mais qualidade para uma população que tanto precisa da atuação da Comlurb no dia a dia".