Roseana Murray foi atacada por três pitbulls enquanto estava caminhando - Divulgação / Prefeitura de Saquarema

Roseana Murray foi atacada por três pitbulls enquanto estava caminhandoDivulgação / Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/04/2024 13:30 | Atualizado 11/04/2024 15:53

Rio - A escritora Roseana Murray, atacada por três pitbulls em Saquarema na última sexta-feira (5), segue internada com quadro de saúde estável, mas ainda sem previsão de alta. A mulher de 73 anos, que precisou amputar o braço direito e uma das orelhas, além de passar por uma cirurgia de reconstrução da face, se recupera no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o médico que atendeu Roseane, Tarcísio Encinas, contou que a paciente está conversando e feliz com a sua recuperação: "Ela sabe que tem uma grande corrente, não só dentro do hospital, como fora, torcendo pela sua melhora mais rápida."