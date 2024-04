Chamas tomaram conta do céu na Rua Aimoré - Reprodução

Chamas tomaram conta do céu na Rua AimoréReprodução

Publicado 18/04/2024 10:44 | Atualizado 18/04/2024 12:28

Rio - Um incêndio atingiu um antigo colégio, na madrugada desta quinta-feira (18), na Penha, Zona Norte do Rio. Não há registros de feridos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Penha foram acionados às 4h54 para a ocorrência na Rua Aimoré, 459. As chamas ainda não foram controladas.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram grande quantidade de fumaça saindo do local.

Incêndio atinge antigo colégio na Penha.#Incendio #ODia



A ocorrência ainda está em andamento.